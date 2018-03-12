Новости по теме снегопад

По данным погодного центра "Фобос", за минувшую ночь в Москве выпало порядка 17 миллиметров осадков, что составляет половину от месячной нормы.
Авиакомпания не будет осуществлять 22 февраля рейс из Шереметьево в Пермь и обратно, а также в Ростов, Уфу и Сургут. Пассажиры будут перевезены на следующих рейсах.
МЧС перекрыло движение на участке Бурон - Северный портал Рокского тоннеля Транскавказской магистрали из-за обильного снегопада до особого распоряжения.
Ночью и утром во вторник непогода обрушится как на горную зону, так и на прибрежную, сообщает управление гражданской обороны. Населению и туристам в этот период воздержаться от походов в горы.
Движение автотранспортных средств на участке Бурон – северный портал Рокского тоннеля перекрыли в обоих направлениях, планируется размещение пункта обогрева в этом районе, сообщили в МЧС.
Транскавказская магистраль, которая была закрыта 23 января из-за сильного снегопада и опасности схода лавин, открыта для движения в среду вечером.
Температура в столице будет постепенно снижаться. Уже в воскресенье столбики термометров окажутся на 8-10 градусов ниже нормальных показателей января.
Очень сильный снег ожидается в горной зоне города, жителей и гостей курорта просят воздержаться от походов в горы, говорится в сообщении сочинской администрации.
Накануне вечером Транскавказская автомагистраль из-за угрозы схода лавин была закрыта для движения автотранспорта от населенного пункта Бурон до северного портала Рокского тоннеля.
В Москве ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица. Автомобилистам рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личных машинах и воспользоваться общественным транспортом.
Активный южный балканский циклон подходит к столице со стороны Новой Москвы. В течение суток в городе может выпасть снег местами до 15 сантиметров.
Инертные материалы образуют островки, от столкновения с которыми водный поток реки выплескивается и затапливает поля.
На север Центрального федерального округа с запада России переместится глубокий циклон, который принесет с собой сильный снег и ветер. На дорогах округа гололедица, снежные заносы.
Пока одни согреваются дома с кружечкой горячего чая, другие спешат на улицу. Нужно успеть вдоволь наиграться в снежки, пока снег не растаял.
Водитель с 20-летним стажем, член автоклуба "Аиааира" Сергей Никитченко рассказал в интервью Sputnik, какие меры нужно предпринимать при гололеде.
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Пассажиры задержанных авиарейсов обеспечены питанием и напитками, при необходимости - размещены в гостиницах. Возобновление работы ожидается утром 30 декабря.
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