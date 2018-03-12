Новости по теме сокращение

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел пресс-конференцию для абхазских СМИ в среду 9 сентября.
Сокращение штатной численности не повлияет на размер фонда заработной платы, сообщил первый вице-премьер Шамиль Адзынба. Сэкономленные средства будут начислены сотрудникам ведомств.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба подписал Указ об оптимизации штатной численности органов государственного управления и государственных учреждений Республики Абхазия в четверг 2 июля.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил Кабинету Министров разработать предложения по сокращению штатов во всех государственных учреждениях минимум на 15%.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.