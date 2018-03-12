Новости по теме стихи

Несколько студентов двух университетов прочитали стихи Хайдара на площади Таксим в центре Стамбула и около пролива Босфор, сняли об этом ролик и разместили его в YouTube, присоединившись таким образом к извинениям поэта.
Народному поэту Абхазии, лауреату Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалеру ордена "Ахьдз-Апша" II степени Рушбею Смыр сегодня исполнилось 66 лет.
Пушкинист Виктор Кушниренко рассказал о том, какие исторические события наблюдал Пушкин в Бессарабии, а также о том, какие села посетил поэт, разыскивая цыганку Земфиру.
Эстафету проекта Sputnik. Чтения принял замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания, который прочел стихотворение Алексея Гогуа "Пхыдз избеит" (Я увидел сон).
Эстафету проекта Sputnik. Чтения приняла министр культуры Республики Абхазия Эльвира Арсалия, которая прочла стихотворение абхазской поэтессы Саиды Делба.
Эстафету проекта Sputnik. Чтения принял один из лидеров КВН-игр в стране, капитан команды "Нарты из Абхазии" Тимур Тания, который прочел отрывок из баллады Баграта Шинкуба "Аҿырпын"(Свирель).
Впервые в Абхазии стартовал поэтический проект Sputnik.Чтения. Информационное агентство Sputnik Абхазия приняло эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова. Абхазскую часть проекта открыл руководитель агентства Инал Лазба.
Солистка Московского музыкального театра "Геликон-Опера", заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии Алиса Гицба читает стихотворение Баграта Шинкуба "Исаҳаит ирҳәамҭан ҳабацәа" ("По преданию предков"—ред).
Sputnik Абхазия запустило на абхазской и русскоязычной версиях портала поэтический проект Sputnik.Чтения, в ходе которого известные абхазские политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты прочтут произведения выдающихся абхазских поэтов. Sputnik Абхазия принял эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова.
В Сухуме состоялся творческий вечер поэтессы, журналиста и драматурга из Кабардино-Балкарии Зарины Кануковой. Корреспондент "Sputnik Абхазия" Бадрак Авидзба прочитал на кабардинском языке ее стихотворение "Дай колоску промолвить свое имя".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.