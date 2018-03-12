Новости по теме столкновения

Как уточнили в Береговой охране, после столкновения летчиков подобрало торговое судно, а затем их передали сотрудникам Береговой охраны, которые на вертолете доставили их в госпиталь в Норфолке.
Сотни жителей голландского Гелдермалсена приняли участие в демонстрации протеста против размещения беженцев в их городе. Смотрите на видео, как проходила акция.
Полицейские пытаются не допустить столкновений между участниками разных акций, но в СМИ уже сообщают о первых столкновениях.
На юго-востоке Турции продолжаются столкновения силовиков и боевиков. На улицах идут интенсивные перестрелки. Около 100 тысяч человек уже стали вынужденными переселенцами
Турецкий сейнер приближался к стоящему на якоре сторожевому российскому кораблю, не выходя на радиоконтакт и не отвечая на визуальные сигналы. Для избежания столкновения кораблей российский экипаж применил стрелковое оружие.
Боевики открыли стрельбу, проезжая по городу на автомобиле. В городе Диярбакыр был убит офицер полиции, один полицейский пострадал.
Турецкие военные проводят операцию против боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. В результате столкновений тысячи местных жителей, дома которых были разрушены, покинули город.
Сейчас митингующие не предпринимают активных действий, правоохранители продолжают блокировать подходы к зданию парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Ранение получил 24-летний сотрудник полиции и дети 8 и 10 лет, которые случайно оказались в районе взрыва. Все пострадавшие доставлены в больницу. Их состояние не вызывает опасений.
Участники июльских событий 1989 года в Абхазии поделились своими воспоминаниями.
Кандидат исторических наук Аслан Авидзба рассказал Sputnik, как развивались июльские события 1989 года.
Заместитель командующего штабом ополчения ДНР Эдуард Басурин заявил о резком ухудшении ситуации в ДНР в результате ночных артиллерийских ударов и обвинил украинских военных в обстреле городов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.