Новости по теме страны

О всеобщем объединении, слившемся в марше "Бессмертного полка", о сопричастности к величайшей Победе в истории человечества через своих погибших и выживших предков - ветеранов ВОВ рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Министр нефти Ирана Бижан Зангане обозначил условие при котором Тигиран поддержит заморозку добычи нефти.
Во время телефонных переговоров, лидеры США, Японии и Южной Кореи условились сотрудничать друг с другом, чтобы санкции против Пхеньяна были приняты как можно скорее и были действенными.
На 70-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке планируется ряд совместных заявлений по тематике предотвращения размещения оружия в космосе, а также о мерах по противодействию международному терроризму.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.