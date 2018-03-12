Новости по теме суда

Нарушений при совместном рейде сотрудников Пограничного управления ФСБ России в Абхазии и специалистов Государственного комитета по экологии и охране природы республики выявлено не было.
Рыбопромышленники РФ с 2016 года будут осуществлять промысел хамсы в водах Республики Абхазия, сообщает Росрыболовство по итогам переговоров между представителями российской рыбной отрасли и Кабинета Министров Абхазии.
16 сентября состоялась передача таможенного судна "Муфлон" в порту города Сухум. Судно было передано на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 марта 2015 года.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.