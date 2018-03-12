Новости по теме свадьбы

Абхазские свадьбы – одно из наиболее заметных явлений в общественной жизни страны. Осенний период традиционно считается сезоном свадеб.
Некоторые аспекты проведения свадеб в Абхазии требуется изменить немедля, но делать это нужно не законодательно, а лишь пропагандируя возвращение к традициям и отказ от чрезмерного расточительства посредством лекций, бесед или через СМИ, отметила ученый Цира Габния.
Около тридцати молодых семей республики взяли беспроцентный займ в размере 200 тысяч рублей на организацию свадебного торжества.
Коалиция бомбордировала мирное население Йемена и раньше - в конце сентября снаряды также пришлись по свадебным шатрам, в результате инцидента погибли более 130 человек, большинство из них женщины и дети.
О "бессменных" традициях абхазской свадьбы и межэтнической толерантности в Абхазии рассуждает колумнист Sputnik Батал Шулумба.
Он увидел ее с балкона и вскоре предложил ей руку и сердце.
4 июля, как ожидают организаторы, IV международный фестиваль свадебных традиций посетят около трех тысяч человек.
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