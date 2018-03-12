Новости по теме тюрьмы

Трое заключенных СИЗО МВД Абхазии, воспользовавшись тем, что сотрудники, осуществляющие охрану, не контролировали вход пропускного пункта, совершили побег.
Турашвили вернулся домой после девяти лет в грузинских тюрьмах, куда его отправили по сфабрикованному обвинению, он еще не до конца сознает, что находится на свободе и может строить планы на жизнь.
Планы по закрытию тюрьмы Гуантанамо - это часть стратегии США в их попытках "запудрить мозги" всему миру относительно их реальных планов в отношении Кубы.
Председатель палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия рассказал о неудовлетворительных условиях содержания заключенных Драндского СИЗО.
Михаил Сладков и Виктор Сологуб в августе проникли на территорию храма Святителя Иоанна, зашли в дом настоятеля храма митрополита Тобольского и забрали технику. Священника ударили бутылкой по голове.
Оставшийся срок наказания осужденный в России Константин Смыр будет отбывать в СИЗО МВД Абхазии, в соответствии с законодательством республики, сообщает Генеральная прокуратура Абхазии.
Секретарь Совета Безопасности Мухамед Килба прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг СИЗО "Дранда".
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о подавлении бунта в Драндском СИЗО.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
Преступник сбежал из Драндского следственного изолятора в ночь со среды на четверг.
Заключенные следственного изолятора МВД Абхазии проводят акцию неповиновения, выступая против неудовлетворительных условий своего содержания.
Заключенные следственного изолятора МВД Абхазии проводят акцию неповиновения, выступая против неудовлетворительных условий своего содержания.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.