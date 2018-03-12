Новости по теме трассы

Закрыто движение на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях. Транскавказская магистраль - единственная дорога, по которой можно попасть из России в Южную Осетию.
Ситуация на республиканской трассе Сухум-Псоу сложная, если снегопад не прекратится, республиканскую трассу придется закрыть на некоторое время, сообщил гендиректор ГК "Абхазавтодор" Леонид Лолуа.
Длина дороги по склону составит 1675 метров, а пропускная способность — 750 человек в час.
Две трассы для автогонок по джип-триалу, которые пройдут в селе Гума Сухумского района Абхазии 11 и 12 сентября, практически готовы.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.