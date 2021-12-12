https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/vse-po-planu-v-uks-rasskazali-o-rabotakh-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ochamchyra-1036692866.html

Все по плану: в УКС рассказали о работах по освещению трассы Сухум-Очамчыра

Все по плану: в УКС рассказали о работах по освещению трассы Сухум-Очамчыра

Проект по освещению республиканской трассы от Сухума до Очамчыры реализуется по российской Инвестпрограмме, сумма расходов на первом этапе составит около 74... 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T11:21+0300

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СУХУМ, 12 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по установке освещения на участке республиканской трассы от Сухума до Очамчыры идут по плану, рассказал корреспонденту Sputnik замначальника Управления капитального строительства Демир Гамисония."Завершение первого этапа запланировано на следующий год. Сейчас ведутся работы по монтажу фундаментов для опор, закладных деталей для них, и все идет по плану. В следующем году эта часть работы будет завершена в соответствие с контрактом и графиком", - отметил он.Гамисония добавил, что закладных деталей, в которые будут вмонтированы опоры, уже установлено около 250 штук.Ранее в беседе с корреспондентом Sputnik Гамисония уточнял, что на первом этапе намеченных работ осветительные столбы появятся на 19-ти из 47 километров трассы. Сумма расходов вместе с покупкой кабеля составила 76 миллионов рублей.Параллельно ведутся работы по установке трансформаторных подстанций, от которых осветительные приборы будут получать электричество. Всего их будет 12, половина из них будет запущена в рамках первого этапа реализации проекта.Второй этап включает в себя еще 26 километров пути, где появятся около 800 новых опор. Затраты на эту часть работ пока не определены, так как они будут включены в следующую Инвестиционную программу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211112/bzhaniya-proveril-khod-rabot-po-osvescheniyu-trassy-sukhum-ochamchyra-1036302273.html

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