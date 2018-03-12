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Новости по теме троллейбусы

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  • 17:43 21.11.2015
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    Барганджия: для рентабельности проезд должен стоить 47 рублей

    18 ноября 2015 года Кабинет Министров Абхазии принял распоряжение об объявлении конкурса по осуществлению капитального ремонта троллейбусной линии по маршруту Маяк-Тхубун. Директор Муниципального унитарного предприятия "Троллейбусное управление администрации города Сухум" Юрий Барганджия рассказал Sputnik историю сухумских троллейбусов.

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