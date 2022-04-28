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Троллейбусы по маршруту "Новый район – Рынок" в Сухуме не будут ходить в пятницу

Троллейбусы по маршруту "Новый район – Рынок" в Сухуме не будут ходить в пятницу

Первый слой асфальта на улице Гулиа планируют уложить до конца недели, затем работы перейдут на улицу Джонуа. 28.04.2022, Sputnik Абхазия

2022-04-28T21:40+0300

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СУХУМ, 28 апр - Sputnik. В пятницу, 29 апреля, городской троллейбусный маршрут №1 "Новый район – Рынок" не будет функционировать, сообщается на сайте Администрации Сухума.Общественный транспорт не будет ходить в связи с перекрытием движения на перекрестке улиц Гулиа и Дбар. Движение на перекрестке будет перекрыто с 9:00 до 18:00.На улице Гулиа продолжаются работы по укладке асфальтового покрытия.В ходе ремонта улицы Гулиа были заменены водопровод и канализационные трубы, установлены дополнительные колодцы - приемники.Восстановление трех столичных улиц – Гулиа, Джонуа и Абазинской – началось около двух лет назад, работы проводятся на средства Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220416/bzhaniya-osmotrel-khod-remonta-ulitsy-gulia-v-sukhume-1038682315.html

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