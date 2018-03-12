Новости по теме участие

Народная артистка России и Абхазии, обладательница титула "Золотое сопрано России" Хибла Герзмава примет участие в V Международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Красноярске с 23 по 27 июня.
На площадке мультимедийного центра Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к чемпионату мира по футболу ConIFA.
Министр финансов Укриины Александр Данилюк предложил оценить целесообразность проведения конкурса в связи с большими расходами на его организацию, кроме того, на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция с предложением отказаться от проведения "Евровидения".
О всеобщем объединении, слившемся в марше "Бессмертного полка", о сопричастности к величайшей Победе в истории человечества через своих погибших и выживших предков - ветеранов ВОВ рассуждает президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Абхазский автогонщик Дмитрий Гвазава рассказал Sputnik о своем участии в заездах гонки поддержки в рамках FORMULA 1 Гран-при России в Сочи.
Роль гражданского общества и общественной дипломатии обсудят участники международного форума, проходящего в Сочи с 19 по 20 апреля.
Президент Сирии призвал все российские компании принять участие в восстановлении Сирии, со своей стороны руководство страны будет способствовать тому, чтобы эти компании получили максимально эффективные, выгодные условия.
Около 200-300 выходцев из Абхазии пройдут с "Бессмертным полком", предполагает автор идеи, заместитель председателя Московской абхазской диаспоры Руслан Хагба.
Группа российских саперов провела тренировку по разминированию территории перед отправкой в Пальмиру.
Сила, которая наиболее успешно отразила наступление ИГ, должна быть привлечена к решению вопросов будущего Сирии, заявил представитель Национального конгресса Курдистана в РФ.
Туристические объекты Абхазии будут представлены на XXIII Московской международной выставке “Путешествия и туризм” (MITT).
Сирийские курды - сирийцы, поэтому они должны участвовать в дискуссиях касательно будущего Сирии и мы найдем способ, чтобы включить их, заявил де Мистура.
Курды — союзники и американской коалиции, и РФ в борьбе против ИГИЛ и Джебхат ан-Нусры, начало переговоров без участия этой группы будет проявлением слабости со стороны международного сообщества.
Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагулия рассказал Sputnik об участии ТПП республики в VII съезде Торгово-промышленной палаты России.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.