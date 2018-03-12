Новости по теме уголовное производство

Уголовное дело возбуждено за совершение незаконной массовой выдачи общегражданских национальных паспортов гражданина Абхазии гражданам Грузии.
Генпрокуратура обвиняет Руфета Кове в оскорблении высшего руководства страны в неприличной форме в ходе выступления на съезде партии "Амцахара".
Уголовное дело возбуждено за совершение незаконной массовой выдачи общегражданских национальных паспортов гражданина Абхазии гражданам Грузии.
Суд по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялся в пятницу 4 декабря, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия из зала суда.
Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам РФ, составил около 400 тысяч рублей, сообщили в региональной прокуратуре.
Против ряда сотрудников ЮСК Генеральная прокуратура возбудила два уголовных дела за выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности для детей в возрасте до 6 лет, и хищение чужого вверенного виновному имущества.
На данном этапе следствия установлены факты хищения ООО "Южная строительная компания" на более чем 50 миллионов, отметил Алексей Ломия.
Сотрудникам Пицундского отделения милиции УВД по Гагрскому району Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда Абхазии вынесен обвинительный приговор за вымогательство взятки в крупном размере.
Уголовное дело в отношении директора РУП "Абхазчай" Астамура Отырба за клевету завела Генеральная прокуратура Абхазии 17 сентября.
На данный момент подозреваемые находятся на свободе, но как уточнил Алексей Ломия, производство уголовного дела продолжается.
Следственный комитет выяснит, что побудило хозяина кафе в Нижнем Новгороде выдворить из заведения мать модели Натальи Водяновой и ее сестру, страдающую аутизмом.
Военный суд Абхазии вынес приговор обвиняемым в убийстве курсанта сухумской школы милиции Мераба Гергедава.
Президиум Верховного суда Абхазии признал незаконным уголовные дела против Зантария и Сысак по причине нарушения Уголовно-процессуального кодекса при возбуждении уголовных дел.
Братья Эмзар и Олег Гемуа были доставлены в приемное отделение Агудзерской ЦРБ с огнестрельным ранением в ночь на понедельник 4 мая, в 01:40 часов.
Государственное обвинение потребовало пожизненного заключения и 20 лет лишения свободы для обвиняемых в убийстве курсанта Сухумской школы милиции Мераба Гергедава.
В рамках возбужденного уголовного дела следствие ведет проверку объема и качества выполненных работ в двух дошкольных учреждениях в городе Гудаута и на Сухумском городском стадионе.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.