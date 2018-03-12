Новости по теме угрозы

Находиться сейчас в Турции небезопасно, обстановка в этой стране действительно очень напряженная, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский рассказал об основных источниках угроз со стороны стран, тренирующих террористов.
Уроженка Дагестана, 18-летняя Кристина Тихонова прибыла в Стамбул из Москвы 18 февраля, после чего сообщила своим друзьям в Дагестане, что собирается "взорвать себя в Турции, чтобы попасть в рай.
В список нежелательных лиц в связи с возможной угрозой национальной безопасности были внесены Павел Зарубин и его съемочная команда.
Угроза терактов исходит не только от групп боевиков, но и от террористрв-одиночек, подчеркнул директор Европола. По его словам, Европа впервые за десять лет находится в такой опасности.
Если сирийский президент Башар Асад не будет выполнять своих обязательств, то члены мирового сообщества не будут "сидеть как болваны" и просто наблюдать за этим, заявил госсекретарь США.
Из-за повышенной угрозы террористических нападений госдепартамент США рекомендовал гражданам Америки избегать поездок на юго-восток Турции, особенно вблизи сирийской границы и держаться подальше от больших скоплений людей.
Чрезвычайное положение объявили в некоторых странах в связи со стремительным распространением вируса Зика. Смотрите на видео, какие профилактические мероприятия провели на улицах Каракаса и что рассказал представитель ВОЗ о заболевании.
В связи с быстрым распространением болезни, связанной с тысячами случаев врожденных дефектов в Бразилии, вирус Зика объявлен ВОЗ чрезвычайной угрозой, говорится в сообщении организации.
На авиабазах Военно-воздушных сил Турции объявили повышенный уровень опасности, который предполагает полную готовность к возможным угрозам, сообщили турецкие СМИ.
Очень сильный снег ожидается в горной зоне города, жителей и гостей курорта просят воздержаться от походов в горы, говорится в сообщении сочинской администрации.
На электронный адрес столичной полиции пришло сообщение, что якобы в парламенте заложена бомба, сообщил РИА Новости глава кишиневской полиции Сильвиу Мушук. По его словам, информация проверяется, работают саперы.
Народ пытаются разделить на предателей, сторонников разных мнений и течений, заявил муфтий Крыма Эмирали Аблаев. Он отметил, что не может быть и речи о создании какого-то Крымского муфтията за пределами Крыма.
На каждую силу всегда найдется другая сила, в частности, российские Вооруженные силы являются сдерживающим фактором для тех же американцев, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фотографии объектов в Бирмингеме были обнаружены в телефоне организатора терактов в Париже, унесших жизни 130 человек, Абдельхамида Абауда. Следствие не раскрывает, какие именно места в Бирмингеме были сфотографированы.
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка разгневался на "Исламское государство" (ДАИШ), когда узнал, что террористы посмели вмешаться в бизнес картеля "Синалоа".
Су-24, сбитый ракетой типа "воздух-воздух" с турецкого F-16, бомбил ИГ и никакой угрозы для Анкары не нес, считает депутат Европарламента Жан-Люк Меланшон.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования о том, что для эффективной борьбы с современным терроризмом цивилизованные народы должны понимать, что это реальная, всеобщая, глобальная угроза.
Полиция призывает сохранять повышенную бдительность в связи с тем, что имеется террористическая угроза в отношении мест массового скопления людей, государственных учреждений и предприятий.
Абхазия, Россия и Южная Осетия обеспокоены планами Грузии по дальнейшей интеграции в НАТО.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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