Новости по теме указы

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял отставку руководителя своей Администрации Астамура Тания, занимавшего этот пост с 27 сентября 2014 года.
Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк заявил, что президентский указ о специальных экономических мерах в отношении Турции является своевременной мерой по обеспечению безопасности России и ее граждан.
По сообщению официального сайта президента, в четверг, 14 мая, Рауль Хаджимба подписал Указ о выведении седьмого отдела ГСО из структуры Государственной службы охраны Республики Абхазия.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.