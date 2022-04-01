https://sputnik-abkhazia.ru/20220401/raschety-za-pokupku-i-arendu-inostrannykh-samoletov-budut-osuschestvlyatsya-v-rublyakh-1038435423.html
Россия перевела расчеты за покупку и аренду иностранных самолетов в рубли
Россия перевела расчеты за покупку и аренду иностранных самолетов в рубли
После начала специальной военной операции США и европейские страны наложили на Россию ряд санкций, в том числе касавшихся и закрытия их воздушного пространства... 01.04.2022, Sputnik Абхазия
2022-04-01T15:40+0300
2022-04-01T15:40+0300
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СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами", по которому платежи за иностранные самолеты будут осуществляться в рублях, сообщает портал правовой информации.В соответствии с документом, обязательства перед физическими и юридическими лицами, связанными с недружественными государствами, можно погашать в рублях на счета, открытых в российских банках, сумма будет рассчитываться по официальному курсу Центрального банка на момент платежа. Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Санкции, принятые странами Запада в отношении России, затрагивают все сферы деятельности государства, в том числе они включают в себя закрытие неба для самолетов российских авиакомпаний. Кроме того, компания Boeing приостановила предоставление запчастей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.В ответ Россия опубликовала список 48 недружественных стран и территорий, в адрес которых предприняла ряд ответных мер, в том числе потребовала перевода платежей за газ в рубли и отказалась от экспорта продовольствия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220325/aeroflot-v-aprele-zapustit-pryamye-reysy-iz-sochi-v-shest-stran-1038295047.html
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новости, владимир путин, указы, самолеты
Россия перевела расчеты за покупку и аренду иностранных самолетов в рубли
15:40 01.04.2022 (обновлено: 16:45 01.04.2022)
После начала специальной военной операции США и европейские страны наложили на Россию ряд санкций, в том числе касавшихся и закрытия их воздушного пространства для российских самолетов.
СУХУМ, 1 апр – Sputnik.
Президент России Владимир Путин подписал указ "О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами", по которому платежи за иностранные самолеты будут осуществляться в рублях, сообщает
портал правовой информации.
Помимо аренды, лизинга и покупки воздушных судов, указ затрагивает вспомогательные силовые установки и авиадвигатели.
В соответствии с документом, обязательства перед физическими и юридическими лицами, связанными с недружественными государствами, можно погашать в рублях на счета, открытых в российских банках, сумма будет рассчитываться по официальному курсу Центрального банка на момент платежа.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. Санкции, принятые странами Запада в отношении России, затрагивают все сферы деятельности государства, в том числе они включают в себя закрытие неба для самолетов российских авиакомпаний. Кроме того, компания Boeing приостановила предоставление запчастей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний.
В ответ Россия опубликовала список 48 недружественных стран и территорий, в адрес которых предприняла ряд ответных мер, в том числе потребовала перевода платежей за газ в рубли и отказалась от экспорта продовольствия.