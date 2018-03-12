Новости по теме утопление

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем заявила, что пограничную службу ЕС Frontex нужно развивать. Многие иммигранты, добирающиеся до итальянского берега на лодках из Ливии, терпят бедствие и погибают. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с начала года в Средиземном море погибли 950 человек.