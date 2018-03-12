Новости по теме утопление

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем заявила, что пограничную службу ЕС Frontex нужно развивать. Многие иммигранты, добирающиеся до итальянского берега на лодках из Ливии, терпят бедствие и погибают. По данным Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с начала года в Средиземном море погибли 950 человек.
Старший оперативной группы Центра экстренной психологической помощи Лидия Тимофеева рассказала, какую поддержку получают спасенные моряки с затонувшего траулера "Дальний Восток" и их родственники.
Обнаружено тело утонувшего в озере Рица первого заместителя начальника Уральского таможенного управления России Вадима Мясникова.
Директор института экологии Академии Наук Абхазии Роман Дбар прокомментировал опасность купания в одном из самых глубоких и живописных озер Абхазии - Рице.
Заместитель начальника Уральского таможенного управления России по экономической деятельности Вадим Мясников утонул во вторник 31 марта в озере Рица в Абхазии.
Сотрудники Южного регионального центра МЧС России помогут абхазским спасателям найти утонувшего в озере Рица российского таможенника.
Замначальника Уральского таможенного управления России Вадим Мясников пропал в Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
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