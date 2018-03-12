Новости по теме валютный рынок

Девальвация рубля — явление временное, следовательно и эффект ее носит временный характер, а значит, повышенный туристический поток в Абхазию в этом сезоне не носит стабильный характер, считает руководитель республиканской общественной организации "Апсадгьыл" Беслан Эшба.
С ростом курса валют машины должны были подорожать в два раза, но с учетом того, что люди не могут покупать их, автоторговцы решили уменьшить свою прибыль.
Развитие ситуации на мировом валютном рынке прокомментировал аналитик инвестиционного департамента ВТБ 24 Алексей Михеев.
Евро уже обновил максимум текущего года, а доллар подбирается к аналогичному уровню (около 71,85 рубля). Импульс к падению задало очередное обвальное падение фондового рынка Китая.
Нефть марки Brent продолжает движение вниз. По мнению аналитиков, открытие российского рынка акций ожидается в районе 1660 пунктов по индексу ММВБ и с понижением индекса РТС.
Заместитель министра экономики Ахра Аристава прокомментировал Sputnik влияние нестабильности иностранной валюты на абхазскую экономику.
Резкое обрушение фондовых рынков, а также непростая ситуация на рынке энергоресурсов, привели к тому, что 400 богатейших людей за последнюю неделю потеряли значительные суммы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.