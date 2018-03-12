Новости по теме вина

На фоне снижения поставок вина в РФ из других стран и растущего потенциала производителей вина в Абхазии, вероятность увеличения экспорта существенно выросла.
По сообщению пресс-службы Госстандарта Абхазии, произведенные в Грузии вина "Апсны Гор", "Вечер в Гаграх", "Дары Лыхны", "Лыхны Гор", "Лоза Абхазии", "Тайна Рицы" продаются в Москве под видом абхазских.
Экспертиза, как сообщает Роспотребнадзор, обнаружила фталаты и пестицид бифеназат в концентрациях, превышающих нормативы. Данные вещества провоцируют онкологические заболевания и проблемы с бесплодием у мужчин и женщин.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.