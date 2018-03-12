Новости по теме военно-техническое сотрудничество

Турция подтверждает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Ирака и признает недопонимание с правительством Ирака в связи с размещением турецкого контингента для защиты инструкторов, участвующих в подготовке иракских сил для участия в кампании против ИГ, говорится в заявлении турецкого МИД.