Новости по теме военно-техническое сотрудничество

Лидеры России и Египта, Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси выразили настрой на развитие сотрудничества в энергетической и военно-технической сферах.
Турция подтверждает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Ирака и признает недопонимание с правительством Ирака в связи с размещением турецкого контингента для защиты инструкторов, участвующих в подготовке иракских сил для участия в кампании против ИГ, говорится в заявлении турецкого МИД.
В рамках военного сотрудничества с другими государствами российская сторона отдает приоритеты развитию взаимодействия со странами-участницами ОДКБ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.