Новости по теме военные действия

Участились сообщения о жестоком обращении с задержанными и других бесчеловечных и унижающих достоинство видах обращения во время полицейских и военных операций против РПК, сообщил директор международной правозащитной организации Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев.
Стороны, которые оказывают поддержку режиму Башара Асада должны быть частью любых продолжающихся политических и дипломатических усилий, заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Президент России выбрал правильную стратегию, выступая на стороне действующей сирийской власти, и российский народ должен поддержать его, заявил глава Чечни.
До 12 часов 26 февраля будет произведена серия проверок, что позволит ввести в действие режим прекращения огня, сообщил министр иностранных дел Италии Паоло Джентилони.
Заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев на круглом столе в ММПЦ МИА "Россия сегодня" объяснил, почему Турция не рискует вводить сухопутные войска в Сирию.
В случае достижения политической трансформации в Сирийской Арабской Республике, Вашингтон сможет более эффективно координироваться с Москвой в вопросах борьбы с ИГ, заявил американский лидер.
Говоря о возможности ЕС повлиять на Турцию, Пушков отметил очень скептическое отношение к Эрдогану и Турции в Европе. Ряд стран Европы публично заявляют, что Турция никогда не будет членом ЕС, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.
Пока стороны лишь "бряцают оружием", но конфликт может получить новое развитие, предупреждают эксперты. Возможность проведения сухопутной операции в Сирии пока не следует списывать со счетов.
Если сирийский президент Башар Асад не будет выполнять своих обязательств, то члены мирового сообщества не будут "сидеть как болваны" и просто наблюдать за этим, заявил госсекретарь США.
Безрассудная деятельность стран НАТО погрузила ближневосточный регион в хаос, а не действия ВКС РФ, считает представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
В результате минометного обстрела террористами ИГ воинского гарнизона, где дислоцируется одно из соединений сирийской армии, военный советник получил смертельное ранение, сообщает Министерство обороны.
Боевые действия ведутся одновременно на 15 направлениях, заявил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской. Освобождено более тысячи квадратных километров территории, добавил он.
Режим прекращения огня в Йемене был продлен 20 декабря на неделю после окончания предыдущей семидневной паузы. Все попытки установить полноценный перерыв в боевых действиях не увенчались успехом.
Ключевым вопросом в отношениях Грузии, Южной Осетии и Абхазии является подписание соглашения о неприменении силы. Грузия подобный документ подписывать отказывается, заявил глава абхазского МИД Вячеслав Чирикба.
Вооруженные силы США не координируют свои действия с Дамаском, в связи с этим любое нарушение международного закона делает шаги армии США незаконными на территории страны, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии.
Турецкие военные находятся на территории Ирака не для участия в боевых действиях, а только для обучения местных сил, их присутствие законно, считает премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу.
Ранее турецкие власти направили 130 военных в район близ города Мосул на севере Ирака якобы для обучения бойцов иракских курдов. Иракские власти призвали Турцию "уважать добрососедские отношения" и "немедленно вывести военных с территории Ирака".
Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что российской стороне не будут предоставлены планы маршрутов и данные о полетах немецких ВВС в Сирии.
Для понимания того, что сейчас происходит с турецкой внешней политикой, и почему Анкара пошла на беспрецедентный акт агрессии, сбив самолет российских ВКС, надо сделать исторический экскурс на несколько лет назад, считает востоковед Иннокентий Адясов.
Асад готов пойти на еще одни досрочные выборы, он не боится политической конкуренции, потому что чувствует поддержку народа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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