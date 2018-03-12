Новости по теме военные действия

Для понимания того, что сейчас происходит с турецкой внешней политикой, и почему Анкара пошла на беспрецедентный акт агрессии, сбив самолет российских ВКС, надо сделать исторический экскурс на несколько лет назад, считает востоковед Иннокентий Адясов.