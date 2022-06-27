https://sputnik-abkhazia.ru/20220627/oae-predlozhili-sodeystvie-rossii-v-obmene-plennymi-na-ukraine-1039844997.html

ОАЭ предложили содействие России в обмене пленными на Украине

ОАЭ предложили содействие России в обмене пленными на Украине

Накануне на территории освобожденного химкомбината "Азот" в Северодонецке в плен сдались 70 украинских военных. 27.06.2022, Sputnik Абхазия

2022-06-27T15:02+0300

2022-06-27T15:02+0300

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СУХУМ, 27 июн - Sputnik. Содействие в обмене пленными с Украиной предложили российской стороне представители Объединенных Арабских Эмиратов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник. По его словам, представленные при посредничестве ОАЭ предложения учитываются при отработке списков военнопленных с украинской стороной.В июне к российскому омбудсмену Татьяне Москалькове начали поступать обращения матерей пленных с просьбой, чтобы их сыновья не возвращались, так как на родине они могут подвергнуться репрессиям или отправкой на войну.Между тем, в Раду внесли законопроект об освобождении от наказания и закрытии уголовного дела против осужденных военнопленных в случае их обмена.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".По заявлению Минобороны, к концу марта российская армия существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной задачей России остается освобождение Донбасса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220526/okolo-vosmi-tysyach-ukrainskikh-voennykh-sdalis-v-plen-v-donbasse-1039259606.html

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