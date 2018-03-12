Новости по теме война в абхазии

14 декабря 1992 года во время грузино-абхазской войны над селом Лата Гулрипшского района был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткварчала в Гудауту. Погибло 87 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.