Новости по теме война в абхазии

О легендарном Мушни Хварцкия, ученом-археологе, воине, вокруг которого с первых моментов боевых действий стали собираться ополченцы, о человеке, мысли которого влияли на целое поколение, в день его рождения вспоминают и говорят друзья.
14 декабря 1992 года во время грузино-абхазской войны над селом Лата Гулрипшского района был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткварчала в Гудауту. Погибло 87 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.
Участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов Виталий Тарба поделился своими военными воспоминаниями.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.