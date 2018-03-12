Новости по теме вручение

Оъявлены лауреаты кинопремии "Ника". Режиссер Александр Миндадзе получил Гран-при за фильм "Милый Ханс, дорогой Петр", "Лучшим режиссером" киноакадемики признали Станислава Говорухина за фильм "Конец прекрасной эпохи", приза за "Лучшую женскую роль" получила Ирина Купченко, приз "За лучшую мужскую роль" получили Данила Козловский и Александр Яценко