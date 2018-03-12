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Новости по теме вручение

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  • 12:05 02.04.2016
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    В Москве вручили кинематографическую премию "Ника"

    Оъявлены лауреаты кинопремии "Ника". Режиссер Александр Миндадзе получил Гран-при за фильм "Милый Ханс, дорогой Петр", "Лучшим режиссером" киноакадемики признали Станислава Говорухина за фильм "Конец прекрасной эпохи", приза за "Лучшую женскую роль" получила Ирина Купченко, приз "За лучшую мужскую роль" получили Данила Козловский и Александр Яценко

  • Актер Леонардо Ди Каприо на 88-й церемонии Оскар в Голливуде.
    08:56 29.02.2016
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    Леонардо Ди Каприо завоевал долгожданный "Оскар"

    Конкуренцию в этой категории Ди Каприо составили триумфатор 2015 года Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании), Мэтт Дэймон ("Марсианин"), Брайан Крэнстон ("Трамбо") и Майкл Фассбендер ("Стив Джобс").

    Дом Кино Sputnik

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