Новости по теме вручение

Оъявлены лауреаты кинопремии "Ника". Режиссер Александр Миндадзе получил Гран-при за фильм "Милый Ханс, дорогой Петр", "Лучшим режиссером" киноакадемики признали Станислава Говорухина за фильм "Конец прекрасной эпохи", приза за "Лучшую женскую роль" получила Ирина Купченко, приз "За лучшую мужскую роль" получили Данила Козловский и Александр Яценко
Конкуренцию в этой категории Ди Каприо составили триумфатор 2015 года Эдди Редмэйн ("Девушка из Дании), Мэтт Дэймон ("Марсианин"), Брайан Крэнстон ("Трамбо") и Майкл Фассбендер ("Стив Джобс").
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.