Новости по теме задержание

Яхту "Элфин" задержали 14 мая, это произошло недалеко от побережья КНДР, позднее Пхеньян объяснил инцидент "недоразумением", сообщил старший помощник капитана яхты "Элфин" Сергей Домовидов.
По данным властей, взрыв произвела террористка-смертница, которая стала единственной погибшей.
По информации перевозчиков, на сегодня задержаны около 20 транспортных средств украинских перевозчиков, которые осуществляли перевозки кондитерских изделий.
Сочинская таможня возбудила уголовное дело по факту контрабанды наркотиков, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
За центром размещения задержанных иностранцев "Муцениеки" закреплен статус объекта национальных интересов.
Мужчина собирался лететь из Минска в Киев, но сейчас помещен в изолятор временного содержания, против него возбуждено уголовное дело.
Аресты были произведены в ходе двух рейдов, согласно заявлению полиции, один из подозреваемых финансово помогал многим юным жителям региона присоединиться к группировке.
Сообщение о стрельбе поступило в полицию Оболонского района накануне, свидетель рассказал патрульным, что шел по улице, когда "в него и других прохожих начали стрелять".
Оперативно-розыскной отдел Сочинской таможни выявил почти 3,5 тонны незадекларированного груза на таможенном посту МАПП "Адлер" в пятницу 11 марта.
Сочинские таможенники изъяли на таможенном посту МАПП "Адлер" авиационные часы, превышающие допустимую норму радиационного фона в 177 раз.
Террориста по имени Салих Неджар удалось идентифицировать по отпечаткам пальцев, взятых у него при регистрации в качестве беженца, сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источник в полиции.
Паспорта изготавливались для террористов, нелегально выезжающих в Сирию, а также для боевиков, направляемых главарями ИГ в Россию для совершения терактов, сообщает ФСБ.
Министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба рассказал о криминогенной ситуации в стране и работе ведомства на пресс-конференции в МВД в среду 3 февраля.
В результате нападения боевиков на отель в столице Буркина-Фасо Уагадугу погибли 22 человека. По данным СМИ, четверо боевиков ликвидированы, идет штурм еще одного отеля, расположенного поблизости.Российских граждан среди убитых или раненых в результате захвата заложников в отеле в Буркина-Фасо нет, сообщили в посольстве РФ в Кот-Д`Ивуаре.
После серии взрывов в центре столицы власти Индонезии также заблокировали по меньшей мере 11 экстремистских веб-сайтов и несколько аккаунтов в социальных сетях.
Сочинские таможенники изъяли незадекларированную табачную продукцию.
В результате проведенных мероприятий ФСБ России в Абхазии у нарушителей государственной границы изъято более 1100 килограммов ореха фундука общей стоимостью около 290 тысяч рублей.
По версии следствия, неоднократно судимый мужчина преследовал пенсионерку от автобусной остановки до ее дома, затем зашел с ней в подъезд, избил и ограбил.
Фотографии объектов в Бирмингеме были обнаружены в телефоне организатора терактов в Париже, унесших жизни 130 человек, Абдельхамида Абауда. Следствие не раскрывает, какие именно места в Бирмингеме были сфотографированы.
Ранее глава антитеррористического управления Скотланд-Ярда Ричард Уолтон заявил, что этот инцидент связан с терроризмом.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.