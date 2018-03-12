Новости по теме заложники

Нигерийские пираты захватили двух членов экипажа судна французской компании MV Bourbon, несмотря на спасательную операцию ВМС Нигерии. Одним из захваченных заложников оказался гражданин России.
Около десяти боевиков совершили нападение на отель Radisson Hotel Bamako, расположенный в центре столицы Мали. По последним данным, жертвами нападения стали три человека — один француз и два малийца. Силам безопасности удалось эвакуировать из отеля около 80 человек.
При атаке на отель Radisson Hotel Bamako боевики захватили 170 человек. Сообщается о троих погибших. Сейчас отель окружен силами безопасности.
Вооруженные люди захватили отель Radisson Hotel Bamako в центре столицы Мали Бамако, где удерживают около 140 гостей и 30 сотрудников отеля. В настоящее время отель окружен силами безопасности.
Сотрудники французского спецназа вывели 18 сотрудников магазина из здания торгового центра. О том, что происходит со злоумышленниками, взявшими в заложники сотрудников, не сообщается.
Российский МИД ранее подтвердил гибель россиянки Галины Потапенко при нападении боевиков на музей в столице Туниса. По сообщениям российских СМИ, родственники Потапенко вылетают в Тунис уже в пятницу.
Ранее сообщалось о 19 погибших, среди которых 17 туристов. Согласно последней информации министерства здравоохранения Туниса, среди 23 погибших - 20 иностранных граждан и три тунисца.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.