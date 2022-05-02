https://sputnik-abkhazia.ru/20220502/s-territorii-azovstali-za-dva-dnya-vyshli-bolee-100-chelovek-1038933523.html

С территории "Азовстали" за два дня вышли более 100 человек

С территории "Азовстали" за два дня вышли более 100 человек

Операция по вызволению гражданских лиц, удерживавшихся украинскими националистами на заводе "Азовсталь", была проведена российскими военными по инициативе... 02.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-02T17:38+0300

2022-05-02T17:38+0300

2022-05-02T17:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

мариуполь

новости

россия

украина

заложники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/02/1038933497_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b617505594501fc111176d57a04a804b.jpg

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. С территории завода "Азовсталь" 30 апреля и 1 мая вышли более 100 человек, часть из них решили остаться в ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны России.В первый день, 30 апреля, вышли 25 человек из близлежащих домов и еще 21 человек с территории предприятия, все они добровольно приняли решение остаться в Донецкой Народной Республике, отметили в ведомстве."Во второй день операции, 1 мая, с территории завода были вызволены еще 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц, которым был предоставлен ночлег, питание и предложена необходимая медицинская помощь. 11 освобожденных граждан добровольно решили остаться в Донецкой Народной Республике", - заявили в министерстве.Выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму приняли решение 69 гражданских лиц, их передали представителям ООН и Международного комитета красного креста. Автоколонна с эвакуированными выехала в направлении Запорожья. ЕЕ безопасность на пути следования обеспечивают Вооруженные Силы России.В ходе спецоперации по демилитаризации Украины российские войска и подразделения ДНР освободили Мариуполь 21 апреля, остатки националистов и иностранных наемников укрылись на заводе "Азовсталь". Владимир Путин отменил штурм завода, приказал еще раз предложить боевикам сложить оружие и выйти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220501/desyatki-mirnykh-zhiteley-pokinuli-rayon-azovstali-v-mariupole-1038915320.html

мариуполь

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мариуполь, новости, россия, украина, заложники