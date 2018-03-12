Новости по теме жители

Ранее сообщалось, что утром 15 марта в правоохранительные органы республики поступило сообщение об обнаружении тел 12 человек, в одном из домов города Стерлитамака без видимых телесных повреждений после тушения пожара.
Страны-члены Евросоюза считают нужным создать специальные зоны безопасности для мирных жителей в Сирии, в которых бы ни одна из сторон-участниц конфликта не проводила налеты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Глава Администрации Галского района Тимур Надарая разъяснил на встрече в среду с жителями сел Хашта и Бгоруа, как будет рассчитываться земельный налог и аренда сельскохозяйственных земель.
В отдаленных поселках Джантуха, Акармара и Поляна в Ткуарчалском районе, среди заброшенных и разрушенных многоэтажек, осталось жить всего несколько семей, в том числе и две многодетные.
Жители Сухума вышли на улицу с требованием предоставления жилья.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.