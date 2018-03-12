Новости по теме Бельгия

Американский эксперт по вопросам национальной безопасности Джош Рогин побывал в брюссельском аэропорту за сутки до теракта и обратил внимание на работу служб безопасности.
Два взрыва прогремели в зале вылетов аэропорта Завентем, еще две бомбы взорвали в брюссельском метро.
Правительство Бельгии в целях предупреждения терактов посоветовало перенести товарищеский матч по футболу между сборными Бельгии и Испании. На игре должны были присутствовать около 50 тысяч зрителей.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "было бы естественно" задействовать линии коммуникации между военными РФ и альянса для обсуждения нарушений самолетами России воздушного пространства Турции.
Здания МИА "Россия сегодня" во Франции и Бельгии арестованы не были - этих зданий у агентства в собственности нет, они арендуются у Госзагрансобственности. Журналисты работают в обычном режиме.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.