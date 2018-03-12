Новости по теме Голливуд

На премию "Оскар" в 2016 году претендуют картины "В центре внимания", "Игра на понижение, "Выживший", "Безумный Макс: Дорога ярости", "Марсианин", "Комната", "Шпионский мост" и драма "Бруклин".
Отмечается, что в каждой из 24 номинаций будут выделены по 5 кандидатов на главную премию Академии кинематографических наук и искусств США.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.