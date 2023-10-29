https://sputnik-abkhazia.ru/20231029/akter-iz-druzey-mettyu-perri-skonchalsya-v-vozraste-54-let-1048837123.html
Актер из "Друзей" Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
Актер из "Друзей" Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
Тело звезды "Друзей" обнаружили в джакузи в его доме, следов насильственной смерти не обнаружено. 29.10.2023, Sputnik Абхазия
2023-10-29T09:44+0300
2023-10-29T09:44+0300
2023-10-29T09:44+0300
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СУХУМ, 29 окт - Sputnik. Голливудский актер Мэттью Перри скончался на 55-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал TMZ.Уточняется, что полиция не нашла на месте происшествия следов наркотиков. Смерть актера признали ненасильственной. Мэттью Перри играл в культовом ситкоме 1990-х "Друзья". Его персонаж - саркастичный офисный работник Чендлер Бинг, один из главных персонажей сериала. Кроме того, Перри играл в таких комедиях, как "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", "Папе снова 17", и был не раз номинирован на престижные кинонаграды - "Эмми" и "Золотой глобус".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230928/umer-maykl-gembon-ispolnivshiy-rol-albusa-dambldora-v-garri-pottere-1048306548.html
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новости, кино, голливуд, "друзья" (сериал)
новости, кино, голливуд, "друзья" (сериал)
Актер из "Друзей" Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
Тело звезды "Друзей" обнаружили в джакузи в его доме, следов насильственной смерти не обнаружено.
СУХУМ, 29 окт - Sputnik.
Голливудский актер Мэттью Перри скончался на 55-м году жизни, сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал TMZ.
"Источники в правоохранительных органах сообщают нам, что актер был найден в субботу в доме в районе Лос-Анджелеса... где, как нам говорят, он, вероятно, утонул", — говорится в публикации.
Уточняется, что полиция не нашла на месте происшествия следов наркотиков. Смерть актера признали ненасильственной.
Мэттью Перри играл в культовом ситкоме 1990-х "Друзья". Его персонаж - саркастичный офисный работник Чендлер Бинг, один из главных персонажей сериала. Кроме того, Перри играл в таких комедиях, как "Поспешишь — людей насмешишь", "Мошенники", "Танго втроем", "Папе снова 17", и был не раз номинирован на престижные кинонаграды - "Эмми" и "Золотой глобус".