Новости по теме Ирак

"Сегодня рано утром мы начали операцию по проникновению в Эль-Фаллуджу", — сказал официальный представитель антитеррористической службы.
"В результате теракта погибли 20 человек, значительное число ранены", - сообщил сотрудник полиции.
Как сообщил сотрудник полиции, первый взрыв прогремел рядом с административным зданием, второй - вблизи автобусной остановки неподалеку.
Использование лабораторий иракского университета Мосула позволило террористам совершить теракты на территории страны, заявил военный специалист Ирака по взрывчатым веществам генерал Хатем Магсуси.
В промышленном районе на западе города эр-Рамади в Ираке, который ранее был под контролем террористов ИГ, были обнаружены два склада с химическим оружием.
Угроза терактов исходит не только от групп боевиков, но и от террористрв-одиночек, подчеркнул директор Европола. По его словам, Европа впервые за десять лет находится в такой опасности.
Большинство жертв расправы, учиненной террористами, - сотрудники полиции, военнослужащие и гражданские активисты. Город Мосул остается главным центром сосредоточения боевиков ИГ в Ираке.
Коалиционные силы во главе с США начали боевые действия против Ирака, вторгшегося в Кувейт, 25 лет назад, 17 января 1991 года. Смотрите на архивных кадрах, как проводилась военная операция, получившая название "Буря в пустыне".
По данным СМИ, в результате инцидента убиты семь человек. В Ираке сохраняется напряженная ситуация в связи с деятельностью радикальной группировки "Исламское государство", которая контролирует часть страны.
Американские военные отметили, что авиаудары наносились как боевыми истребителями, штурмовиками и бомбардировщиками, так и беспилотными летательными аппаратами.
Иракские вооруженные силы подняли государственный флаг над правительственным комплексом в Анбаре, говорится в заявлении ВС Ирака. Эр-Рамади был захвачен боевиками ИГ в мае этого года.
Поддержку наступлению оказывают ВВС Ирака, самолеты международной коалиции, полиция провинции Анбар, народное ополчение и представители племен.
Конкурс "Мисс Ирак" состоялся впервые спустя более сорока лет.
Турция подтверждает свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Ирака и признает недопонимание с правительством Ирака в связи с размещением турецкого контингента для защиты инструкторов, участвующих в подготовке иракских сил для участия в кампании против ИГ, говорится в заявлении турецкого МИД.
Заседание Совета Безопасности ООН состоится во вторник по инициативе Российской Федерации в связи с вводом Турцией танкового батальона на территорию иракской провинции Найнава.
Анкара должна вывести войска с территории Ирака в установленный срок, заявил представитель Народного ополчения. Он не стал называть меры, которые организация предпримет в противном случае.
Ранее турецкие власти направили 130 военных в район близ города Мосул на севере Ирака якобы для обучения бойцов иракских курдов. Иракские власти призвали Турцию "уважать добрососедские отношения" и "немедленно вывести военных с территории Ирака".
Место захоронения, которое, по оценкам свидетелей казней, содержит останки 123 человек, было окружено огромным количеством бомб, сообщил представитель иракских властей Махма Халиль.
Бойцы пешмерга вошли в город со всех сторон, чтобы начать зачистку Синджара от боевиков ИГ, также они заняли позиции вдоль пути снабжения боевиков ИГ между сирийской Раккой и иракским Мосулом.
Курдские вооруженные силы начали военную операцию по нескольким направлениям с целью освобождения центра округа Синджар, через который проходит одна из ключевых линий поставок для боевиков.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.