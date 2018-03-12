Новости по теме Иерусалим

В День Иерусалима, отмечаемую по еврейскому календарю годовщину объединения города в результате Шестидневной войны 1967 года, Израиль подтвердил неизменность подхода к одному из важнейших вопросов ближневосточного мирного процесса.
Благодатный огонь загорелся в храме Гроба Господня в Иерусалиме, патриарх Иерусалимский Феофил III передал его собравшимся в храме.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.