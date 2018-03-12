Новости по теме Каталония

Карлес Пучдемон представил "дорожную карту" создания независимого каталонского государства, которая предусматривает проведение референдума по новой конституции и принятие соответствующих законов.
На прошлой неделе партия, отстаивающая идею независимости Каталонии от Испании, получила по итогам выборов 27 сентября абсолютное большинство в парламенте.
Текст резолюции направлен против позиции властей Каталонии, которые добиваются выхода автономного сообщества из состава Испании.
Коалиция Junts pel Si, по итогам подсчета более 95 процентов голосов, получает 62 места. Среди сторонников сохранения территориальной целостности Испании лидирует партия "Граждане" с 25 мандатами.
Испанские антифашисты провели акцию протеста в связи с задержанием восьми граждан страны, которые, по мнению полиции, воевали в Донбассе на стороне ополченцев. Смотрите на видео, как каталонцы митинговали на площади в Барселоне.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.