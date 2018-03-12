Новости по теме Лондон

Выручка от продажи выставляемых лотов, отметили в Christie's, будет направлена на благотворительные цели, в том числе "Врачам без границ" и Службе ООН по разминированию.
Алан Рикман более 30 лет был любимцем зрителей по всему миру за свои роли в фильмах "Крепкий орешек", "Разум и чувства" и "Поттериане". Актер скончался в Лондоне после продолжительной болезни.
Крупная утечка газа произошла в районе Пендж на юге Лондона.
На следующей неделе в парламенте Великобритании может пройти голосование по вопросу о присоединении Великобритании к международной военной операции в Сирии.
Лондон указал теракт как основную версию крушения российского A321, назвав главного подозреваемого в катастрофе. В связи с этим Дэвид Кэмерон приказал провести оценку мер безопасности в аэропортах по всему миру.
Савелий Читанава и Эдуард Губаз выступят на международной конференции в Лондоне по вопросу сохранения биоразнообразия.
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден прокомментировал прекращение действия Патриотического акта в США, позволяющего ФБР и АНБ следить за американскими гражданами и собирать данные.
Пасхального кролика, вырезанного из шоколада, с бриллиантовыми глазами изготовили в Лондоне. Смотрите на видео, как выглядела лакомая фигурка весом пять килограммов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.