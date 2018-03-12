Новости по теме Мексика

Наркотрафик несет в себе угрозу церковным сообществам, школам, общественным институтам и политическим силам, структурам безопасности, сказал Папа Римский во время первого пасторского визита в Мексику.
Актеры Шон Пенн и Кэйт дель Кастилло попали под следствие из-за интервью с Коротышкой
Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка разгневался на "Исламское государство" (ДАИШ), когда узнал, что террористы посмели вмешаться в бизнес картеля "Синалоа".
Установлено, что шесть мексиканцев, попавших под обстрел египетских силовиков, находятся в стабильном состоянии. Судьба еще шестерых пока неизвестна.
Египетские силовики расстреляли туристическую группу из Мексики, приняв их за террористов. Погибли 12 человек, десять получили ранения. Минтуризма Египта утверждает, что группа находилась в районе, куда был запрещен въезд гражданских лиц.
Удар стихии пришелся на раннее утро, причем торнадо длился всего шесть секунд, однако успел привести к катастрофическим последствиям. Помимо человеческих жертв и раненых, ущерб нанесен 750 домам, 50 из которых разрушены.
По данным центрального банка Мексики, удалось собрать рекордные 16,25 миллиарда долларов в виде доходов от иностранного туризма.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.