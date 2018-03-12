Новости по теме Черногория

Москва сожалеет по поводу разгона палаточного лагеря оппозиции в столице Черногории Подгорице, заявили в субботу в МИД РФ. "Последние события в Подгорице вызывают сожаление. Мы не раз подчеркивали, что интересам России отвечает стабильная и успешно развивающаяся Черногория", — говорится в комментарии департамента информации МИД РФ.