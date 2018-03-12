Новости по теме Черногория

Постпреды 28 стран-членов НАТО уже одобрили проект заявления Североатлантического альянса о приглашении Черногории в НАТО.
Участники антиправительственной акции в Черногории требовали отставки кабинета министров Мило Джукановича, формирование переходного правительства и отказ от насаждаемой интеграции страны в НАТО, которая проходит под девизом "Свобода или ничего". Премьер Черногории считает Россию причастной к выступлениям оппозиции.
Начало антиправительственной акции в Подгорице запланировано на 19:00 (20:00 мск).
Москва сожалеет по поводу разгона палаточного лагеря оппозиции в столице Черногории Подгорице, заявили в субботу в МИД РФ. "Последние события в Подгорице вызывают сожаление. Мы не раз подчеркивали, что интересам России отвечает стабильная и успешно развивающаяся Черногория", — говорится в комментарии департамента информации МИД РФ.
Черногория, по словам источника в правительственных кругах страны, является единственным ненатовским звеном в цепи стран-членов альянса. Кроме того, по его мнению, членство в НАТО - надежная гарантия для инвесторов, от которых сильно зависит Черногория.
Из-за поведения болельщиков сборной Черногории матч между сборными России и Черногории в пятницу был отменен во втором тайме. Фанат бросил файер во вратаря россиян Акинфеева, после чего он покинул поле на носилках.
Вратарь сборной РФ по футболу Игорь Акинфеев оправляется после травмы, полученной в отборочной встрече чемпионата Европы-2016, когда фанат бросил с трибуны файер. Смотрите кадры матча Черногория-Россия.
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