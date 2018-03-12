Новости по теме Мюнхен

Страны-члены Евросоюза считают нужным создать специальные зоны безопасности для мирных жителей в Сирии, в которых бы ни одна из сторон-участниц конфликта не проводила налеты, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что в межсирийских переговорах в Женеве наступила временная пауза, новый раунд запланирован на 25 февраля. Переговорах в Мюнхине запланированы на 11 февраля.
Главы МИД РФ, Германии, Франции Сергей Лавров, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции высказали мнения о кризисе в Донбассе.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.