Новости по теме Нидерланды

Сотни жителей голландского Гелдермалсена приняли участие в демонстрации протеста против размещения беженцев в их городе. Смотрите на видео, как проходила акция.
Студенты технического университета Эйндховена представили разработанный ими прототип автомобиля, который использует в качестве топлива муравьиную кислоту. Смотрите на видео, как машина ездила по сцене во время презентации.
После оглашения результатов расследования нидерландской комиссии по делу о сбитом в небе над Украиной самолете MH17, перед зданием Совета по безопасности Нидерландов прошел митинг недовольных.
Публичное вскрытие усыпленного льва прошло в зоопарке датского города Оденсе. Смотрите на видео, как реагировали на происходящее пришедшие на мероприятие школьники и что говорили об этом их родители.
По словам министра безопасности и юстиции Нидерландов Арда ван дер Стера, сохранение режима секретности в расследовании резонансной авиакатастрофы превалирует над гражданскими правами.
Два подъемных крана обрушились при реконструкции моста Queen Juliana Bridge на малоэтажные дома в Нидерландах в понедельник. Смотрите кадры, снятые беспилотным летательным аппаратом.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.