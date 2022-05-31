https://sputnik-abkhazia.ru/20220531/gazprom-ostanovil-postavku-gaza-niderlandskoy-kompanii-gasterra-1039323957.html

"Газпром" остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra

"Газпром" остановил поставку газа нидерландской компании GasTerra

В конце апреля "Газпром" прекратил поставки топлива в Болгарию и Польшу из-за неоплаты российского газа в рублях, в мае по этой же причине прекратились... 31.05.2022, Sputnik Абхазия

2022-05-31T10:01+0300

2022-05-31T10:01+0300

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СУХУМ, 31 мая – Sputnik. "Газпром" остановил поставки нидерландской GasTerra из-за неоплаты в рублях по новой схеме, сообщила российская компания в своем Telegram-канале."Газпром" полностью остановил поставку газа компании GasTerra B.V. (Нидерланды) в связи с неоплатой в рублях", – говорится в сообщении.Отмечается, что "Газпром экспорт" не получил платеж за поставки газа в апреле от нидерландской компании в соответствии с указом президента России №172 от 31 марта 2022 года. Платежи за российский газ, поставляемый недружественным странам, с 1 апреля должны осуществляться в рублях с использованием новых реквизитов. Отказ от новой схемы оплаты природного газа Россия считает неисполнением обязательств по контрактам.Ранее Россия приостановила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндию.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220428/razgovor-korotkiy-rossiya-otrubila-polshe-i-bolgarii-gaz-1038857780.html

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