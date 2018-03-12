Новости по теме Очамчыра

Прошлой ночью в Очамчырском районе было обесточено несколько сел.
Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.
Первый ежегодный Международный фестиваль современного искусства и творчества "Guenos" проходил в городе Очамчыра с 23 августа.
Первый Международный молодежный фестиваль современного искусства, культуры и творчества "Guenos" пройдет с 23 по 26 августа в городе Очамчыра.
XII шахматный Фестиваль “Абхазия OPEN - 2015” состоит их четырех турниров, которые проходят в Очамчыре, Гудауте, в Сухуме и в Гагре.
На 15-ом открытом чемпионате Абхазии по каратэ Киокусинкай в личном и командном зачете победу одержала Очамчырская команда, спортсменов поздравили в Администрации района.
Госгидрометеослужба Абхазии сообщает, что в выходные в республике временами возможны локальные осадки в виде ливневого дождя.
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По данным метеорологов Абхазии, 19 июня погода в республике будет по-прежнему находиться под влиянием антициклона.
Проводы Масленицы праздничными гуляньями отметили в Очамчыре. Жители района устроили ярмарку, где, помимо традиционных блинов с медом, были представлены и национальные блюда и продукты.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.