Новости по теме Одесская область

Сообщается, что в результате отказа включить в повестку дня вопрос о признании России "страной-агрессором" в сессионном зале Одесского городского совета произошла потасовка, которую начали присутствующие активисты Евромайдана.
Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял участие в отработке упражнений на учениях будущих сотрудников местной полиции. Смотрите на видео, как экс-президент Грузии спасал "раненого" во время тренировки.
Митинг активистов одесских общественных организаций c требованием отправить в отставку губернатора Одесской области Михаила Саакашвили прошел в понедельник.
Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили получил украинское гражданство. Представляя Саакашвили в Одессе как нового губернатора, Петр Порошенко назвал его "другом Украины".
По сообщению пресс-секретаря Одесской областной государственной администрации Николая Покровского на странице в Facebook, в субботу 30 мая в 14.30 ожидается, что новым главой Одесской области будет объявлен бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.
Самодельное взрывное устройство сработало в Одессе в здании, принадлежащем радикальной организации "Правый сектор" в ночь на четверг. Смотрите кадры с места ЧП.
Около 30 активистов с флагами Украины и Одессы и плакатами провели акцию протеста перед зданием Нацбанка Украины в Одессе. Смотрите на видео, как проходил митинг.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.