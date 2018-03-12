Новости по теме Катар

В рамках усилий по борьбе с терроризмом власти Саудовской Аравии заявляли, что готовы направить военных в Сирию при условии, что возможную операцию согласует командование международной коалиции во главе с США.
Девять членов правящей семьи Катара были похищены из охотничьего лагеря в Ираке. Один из отпущенных на свободу заложников рассказал, что неизвестные похитили из охотничьего лагеря в общей сложности 32 человека.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.