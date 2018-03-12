Новости по теме Российская Федерация

Народная артистка России и Абхазии, обладательница титула "Золотое сопрано России" Хибла Герзмава примет участие в V Международном музыкальном фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Красноярске с 23 по 27 июня.
Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин изменил привычке - не поехал на метро, как обычно, а пошел пешком, в это самое время на станциях, которые он обычно проезжает, прогремели взрывы.
Будущая модель АПК должна состоять из доминирующих предприятий, крупных комплексов, применяющих высокоэффективные технологии, и фермеров в соотношении примерно 70% на 30%, сообщил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о ратификации соглашений с Абхазией и Южной Осетией по оказанию медицинской помощи военнослужащим
Заявления Турции и Саудовской Аравии о намерениях развернуть наземные операции на территории Сирии могут привести в военному столкновению между государствами региона, сообщил Бордюжа.
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков порекомендовал ПАСЕ о России временно забыть.
Глава польского внешнеполитического ведомства Витольд Ващиковский заявил, что как соседи, Россия и Польша обязаны поддерживать нормальные отношения, чтобы разрешать вопросы.
Глава Норвежского МИД Берге Бренде сообщил, что причинами задержки высылки беженцев являются вопросы, связанные с обеспечением безопасности, а также необходимость более согласованных действий между сторонами.
Традиционного рождественского гуся шеф-повар столичного ресторана Владимир Болдырев советует украшать фруктами и ничем не фаршировать, чтобы сохранить естественный вкус мяса.
Герман Клименко, владелец компаний LiveInternet и Mediametrics, рассказал корреспонденту Baltnews о своей реакции на назначение в российском правительстве, дальнейшей судьбе Mediametrics и преемственности в управлении интернет-компаниями.
В Российской Федерации принят перечень жизненно необходимых лекарств на 2016 год.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Запад хочет помешать воссозданию СССР, но у России нет такой цели.
Телеканал NTV сообщает с места события, что самолет с телом командира экипажа российского фронтового бомбардировщика Су-24 прибыл из Хатая (на юге Турции) в Анкару.
Подполковник в отставке и эксперт в области ядерных вооружений Брюс Блэр считает, что недоверие между Россией и НАТО с Соединенными Штатами во главе, нарастающее на фоне сирийского и украинского кризисов, возвращает атмосферу холодной войны.
Тело погибшего Героя РФ, пилота со сбитого российского Су-24 Олега Пешкова, ранее было доставлено в Хатай. На аэродроме в Анкаре его будут встречать посол и представители посольства, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Анкаре.
Вице-спикер Госдумы Сергей Железняк заявил, что президентский указ о специальных экономических мерах в отношении Турции является своевременной мерой по обеспечению безопасности России и ее граждан.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.