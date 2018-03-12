Новости по теме Санкт-Петербург

Петербургский депутат Виталий Милонов подготовил законопроект о запрете прогулок в купальниках и с обнаженным торсом в общественных местах Санкт-Петербурга. Под запрет может попасть и одежда, "не соответствующая принятым этическим нормам". Кто установит нормы - пока непонятно.