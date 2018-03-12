Новости по теме Санкт-Петербург

В филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Гатчинском районе" начали поступать извещения о вспышке острого гастроэнтерита ротавирусной этиологии с 9 января.
Богослужение возглавил викарий Санкт-Петербургской епархии епископ Царскосельский Маркелл.
Самолет МЧС России ИЛ-76 с телами 144 жертв авиакатастрофы A321 на борту приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга в понедельник. Смотрите на видео, как военные ожидали прибытие рейса в Пулково-2.
Тела 144 жертв авиакатастрофы A321 доставили в петербургский аэропорт Пулково-2. Предполагается, что в 21.00 (мск) из Каира вылетит второй борт с телами погибших в авиакатастрофе в субботу.
О необходимости проверить весь действующий авиапарк в стране заговорили после крушения российского самолета в Египте, жертвами которого стали сотни граждан России.
Работы абхазской художницы Екатерины Гуськовой представлены на выставке, организованной известным художником Михаилом Шемякиным.
Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава примет участие в жеребьевке Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.
Предварительная жеребьевка чемпионата мира-2018 пройдет в субботу в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
Петербургский депутат Виталий Милонов подготовил законопроект о запрете прогулок в купальниках и с обнаженным торсом в общественных местах Санкт-Петербурга. Под запрет может попасть и одежда, "не соответствующая принятым этическим нормам". Кто установит нормы - пока непонятно.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.