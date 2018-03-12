Новости по теме Ставропольский край

По сообщению Россельхознадзора, более 200 кг цитрусовых ввезли в Россию уже после введения эмбарго на турецкие продукты.
В соревнованиях принимают участие около 100 лучших связистов воинских частей, расквартированных в Абхазии, Чеченской Республике, Волгоградской области и Ставропольском крае.
Ахру Тужба признали виновным в контрабанде оружия и приговорили к лишению свободы сроком на 2 года и 2 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает управление ФСБ по Ставропольскому краю.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.