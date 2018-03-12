Новости по теме Ткуарчал

3D панорама моста через реку Аалдзга в Ткуарчале продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
3D панорама города Ткуарчал продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
В Республиканском турнире по вольной борьбе участвовало 150 спортсменов из Абхазии и ряда регионов России.
Преступники ограбили директора Ткуарчалской средней школы №5 Дмитрия Шоуа 10 июля, похитив у него более полумиллиона рублей, предназначенных на выплату заработной платы учителям школы.
Жители маленького населенного пункта Пятая шахта в Ткуарчалском районе многие месяцы пытаются добиться от властей ремонта дороги, которую разрушил оползень.
К празднованию Дня города было приурочено открытие Музея боевой Славы в здании Дворца культуры города-героя Ткуарчал.
Премьерный показ спектакля "В субботу вечером" по пьесе киргизского драматурга Мара Байджиева прошел в пятницу в отремонтированном ткуарчалском Дворце культуры.
Безработица, дряхлая инфраструктура, плохое энергоснабжение - это основные проблемы города, считает глава администрации Ткуарчала Аида Чачхалия.
В ходе встречи с общественностью Ткуарчалского района президент Абхазии сообщил, что за счет оказываемой финансовой помощи РФ планируется продолжить ремонтно-восстановительные работы районной больницы и централизованного водоснабжения города.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба в ходе встречи с общественностью Ткуарчалского района отметил, что есть очевидные проблемы, которые надо решать.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.