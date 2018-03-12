Новости по теме Удмуртия

Меморандум о намерениях между Абхазией и республикой Удмуртия подписан в Ижевске в четверг.
Делегация Республики Абхазия во главе с Раулем Хаджимба встретилась с членами Правительства и депутатами Государственного Совета Республики Удмуртия.
Делегация Республики Абхазия во главе с президентом Раулем Хаджимба прибыла в Ижевск (Удмуртская Республика, Российская Федерация) 6 мая 2015 года.
В поездке Рауля Хаджимба будут сопровождать руководитель Администрации президента Астамур Тания и вице-премьер Дмитрий Сериков.
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