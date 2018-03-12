Новости по теме южная осетия

Осетинские пироги были и остаются визитной карточкой осетинской кухни, тонкости приготовления фотокорреспондент Sputnik Южная Осетия узнавал у поваров-профессионалов.
Технология приготовления пирогов одинакова по всей Осетии, и все же каждая хозяйка вносит в этот процесс какую-то изюминку.
Сообщение о том, что на абхазо-грузинской границе в четверг прошла взаимная передача граждан Южной Осетии и Грузии, стало радостной неожиданностью для всего югоосетинского общества.
Освобождeниe граждан РЮО состоялось в сотрудничестве с абхазской стороной и в соответствии с договоренностями, достигнутыми в формате Женeвских дискуссий, а такжe мeжду президентами Южной Осетии и Абхазии Лeонидом Тибиловым и Раулeм Хаджимба.
Миротворческая операция в зоне грузино-осетинского конфликта была уникальной, она принесла долгожданный мир на землю Южной Осетии, сказал президент Леонид Тибилов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.